Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
У Кам'янському відмовляються демонтовувати пам'ятник Брежнєву
У Кам'янському відмовляються демонтовувати пам'ятник Брежнєву
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Сонце і вода за нас! Тотального блекауту взимку уникли, та що буде далі?
Сонце і вода за нас! Тотального блекауту взимку уникли, та що буде далі?
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
ГоловнаСуспільствоВійна

Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України

Серед них – документи української дипломатії 17 століття.

Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Фото: riksarkivet.seм

У Державному архіві Швеції зберігається значна кількість джерел з політичної історії України. Серед них – дипломатичні документи та листування ранньомодерного періоду, а також деякі унікальні та цінні карти.

Тепер їх можна переглянути на сайті архіву.

Наявність таких документів пояснюється тим, що Шведська імперія та український правлячий клас у XVII-XVIII століттях налагоджували міцні дипломатичні зв'язки, формували союзи та співпрацювали у різні способи, щоб утвердити себе на міжнародній арені в періоди конфліктів та війн. Міжнародна торгівля і судноплавство також відігравали важливу роль у дипломатичних переговорах.

Тут також зберігається кілька томів архіву Міністерства закордонних справ, які містять дипломатичні документи, що стосуються визнання колишніх радянських республік та їхньої автономії, а також джерела, пов'язані з боротьбою за незалежність територій Черкесії, Грузії, Трансільванії та інших.

Державний архів Швеції є однією з найдавніших установ країни, що бере свій початок ще з часів середньовіччя. Повною мірою архів було організовано 1618 року.

Найстародавнішим документом, що зберігається в архіві, є аркуш з служебника, написаний у Англії на початку XI століття. Він потрапив у Швецію разом з англійськими місіонерами.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

А також там зберігається Конституція Пилипа Орлика – "Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького" – договір, що був укладений у 1710 році у місті Бендери між новообраним гетьманом Пилипом Орликом, козацькою старшиною та козаками війська Запорозького.

Договір зберігся у декількох редакціях: основний та скорочений тексти латинською мовою, а також два тексти староукраїнською мовою. Зокрема рукописи скороченого варіанту і преамбули основного варіанту латиною зберігаються у Швеції.

А от оригінальний рукопис договору староукраїнською мовою (із власноручним підписом Орлика та печаткою Війська Запорозького) і його пізніша скорописна діловодна копія зберігаються у Російському державному архіві давніх актів.

Нагадаємо, МВС розсекретило архівні документи про депортацію українців у 1940-х роках. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також