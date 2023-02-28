Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України

У Державному архіві Швеції зберігається значна кількість джерел з політичної історії України. Серед них – дипломатичні документи та листування ранньомодерного періоду, а також деякі унікальні та цінні карти.

Тепер їх можна переглянути на сайті архіву.

Наявність таких документів пояснюється тим, що Шведська імперія та український правлячий клас у XVII-XVIII століттях налагоджували міцні дипломатичні зв'язки, формували союзи та співпрацювали у різні способи, щоб утвердити себе на міжнародній арені в періоди конфліктів та війн. Міжнародна торгівля і судноплавство також відігравали важливу роль у дипломатичних переговорах.

Тут також зберігається кілька томів архіву Міністерства закордонних справ, які містять дипломатичні документи, що стосуються визнання колишніх радянських республік та їхньої автономії, а також джерела, пов'язані з боротьбою за незалежність територій Черкесії, Грузії, Трансільванії та інших.

Державний архів Швеції є однією з найдавніших установ країни, що бере свій початок ще з часів середньовіччя. Повною мірою архів було організовано 1618 року.

Найстародавнішим документом, що зберігається в архіві, є аркуш з служебника, написаний у Англії на початку XI століття. Він потрапив у Швецію разом з англійськими місіонерами.

А також там зберігається Конституція Пилипа Орлика – "Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького" – договір, що був укладений у 1710 році у місті Бендери між новообраним гетьманом Пилипом Орликом, козацькою старшиною та козаками війська Запорозького.

Договір зберігся у декількох редакціях: основний та скорочений тексти латинською мовою, а також два тексти староукраїнською мовою. Зокрема рукописи скороченого варіанту і преамбули основного варіанту латиною зберігаються у Швеції.

А от оригінальний рукопис договору староукраїнською мовою (із власноручним підписом Орлика та печаткою Війська Запорозького) і його пізніша скорописна діловодна копія зберігаються у Російському державному архіві давніх актів.

Нагадаємо, МВС розсекретило архівні документи про депортацію українців у 1940-х роках.