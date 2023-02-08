МВС розсекретило архівні документи про депортацію українців у 1940-х роках

В архівних фондах зберігаються ешелонні списки громадян Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської області.

Міністерство внутрішніх справ скасувало гриф “Для службового користування” з архівних документів про депортацію населення з території Західної України в 1940-х та 1950-х роках.

Про це повідомляє “Урядовий портал”.

У фондах Галузевого державного архіву зберігаються документи, які стосуються масових депортацій населення з території Західної України в 1940-х та 1950-х роках, ешелонні списки громадян Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської області.

“Законом України “Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” розпорядників архівної інформації зобов’язано надавати та оприлюднювати архівну інформацію щодо репресивних органів та заборонено віднесення архівної інформації репресивних органів до службової інформації”, – зазначили у МВС.

Документи репресивних органів мають бути доступними для громадськості, зокрема роміщені на офіційних веб-сайтах.

Зазначимо, у жовтні 1947 року відбулася операція “Захід” – каральна акція уряду СРСР проти УПА, примусова наймасовіша депортація населення з заходу України. Одним із головних завдань операції було нейтралізувати український визвольний рух, зокрема діяльність Української повстанської армії та її симпатиків. Протягом одного дня до Казахстану та віддалених районів Сибіру депортували понад 78тисяч осіб.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення по 6 лютого з України депортували 16 222 дитини, 350 дітей вважаються зниклими безвісти.