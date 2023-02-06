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Найбільше добровольців записалося до бригад Нацгвардії, - Клименко

До бригад “Гвардії наступу” подали заявки більше 8 тис. осіб.

Найбільше добровольців записалося до бригад Нацгвардії, - Клименко
Фото: Пресслужба МВС

Наразі найбільше добровольців записалося до бригад Нацгвардії, котрі входять до “Гвардії наступу”. 

Про це повідомила пресслужба МВС.

Всього до бригад “Гвардії наступу” подали заявки більше 8 тис. осіб.

“На цей момент найбільше добровольців записалося в Національну гвардію, але там і більше бригад. В Нацгвардії шість бригад, в Нацполіції – одна та поки що одна - у Держприкордонслужбі. Набір триватиме 60 днів”, - сказав Ігор Клименко.

Він додав, що з кожним добровольцем проводять співбесіду, військово-лікарську комісію, перевіряють його фізичні та ментальні здібності і проводять спеціальні перевірки. 

При цьому особи, які йдуть на службу до “Гвардії наступу”, не можуть мати судимостей.

“Ми будемо працювати на наступ. Поки ЗСУ обороняють рубіжи, ми готуємось до визволення наших територій”, - наголосив Клименко.

Нагадаємо, що МВС формує штурмові бригади, до яких можуть вступати добровольці. Ці підрозділи націлені саме посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України.

Записатися до штурмових бригад МВС можна у ЦНАПі.

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