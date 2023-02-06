Членство в НАТО - серед пріоритетів України на Мюнхенській безпековій конференції

На цьогорічній Мюнхенській безпековій конференції Україна просуватиме три пріоритетні теми.
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
“Цьогоріч ми будемо просувати на Мюнхенській безпековій конференції пріоритетні для України теми. Ключова - це постачання далекобійних ракет і відкриття постачання бойових літаків, оскільки саме літаки є останнім типом зброї, який потрібно розблокувати, всі інші позиції ми за минулий рік відкрили командними зусиллями. Будемо також говорити про членство України в НАТО і взагалі про майбутнє Росії”, - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він нагадав, що минулого року на Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський виступив із програмною промовою, в якій зокрема закликав надати Україні зброю.
Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що МОК має припинити спроби приховати російські злочини білими прапорами.