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Членство в НАТО - серед пріоритетів України на Мюнхенській безпековій конференції

Також Україна буде говорити про необхідність постачання бойових літаків та далекобійних ракет.

Членство в НАТО - серед пріоритетів України на Мюнхенській безпековій конференції
Фото: twitter.com/DmytroKuleba/status

На цьогорічній Мюнхенській безпековій конференції Україна просуватиме три пріоритетні теми.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Цьогоріч ми будемо просувати на Мюнхенській безпековій конференції пріоритетні для України теми. Ключова - це постачання далекобійних ракет і відкриття постачання бойових літаків, оскільки саме літаки є останнім типом зброї, який потрібно розблокувати, всі інші позиції ми за минулий рік відкрили командними зусиллями. Будемо також говорити про членство України в НАТО і взагалі про майбутнє Росії”, - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що минулого року на Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський виступив із програмною промовою, в якій зокрема закликав надати Україні зброю.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що МОК має припинити спроби приховати російські злочини білими прапорами.

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