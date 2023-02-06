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Армія РФ отримує зброю зниженої якості, - Данілов

Росіяни хочуть зберегти кількісні показники.

Армія РФ отримує зброю зниженої якості, - Данілов
Фото: armyinform.com.ua

Армія Росії почала отримувати зброю зниженої якості та точності. Це результат західних санкцій проти країни-агресора.

Про це написав у Twitter секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Російська армія внаслідок західних санкцій почала отримувати зброю пониженої якості та точності, намагаючись зберегти кількісні показники. Стратегія України – ставка на якість передових технологій, а не на масу мобілізованих", - заявив він.

Нагадаємо, що за даними The Wall Street Journal, Китай постачає Росії навігаційне обладнання, технології подавлення радіосигналів, деталі для винищувачів та інші товари подвійного призначення.

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