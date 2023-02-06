Ще четверо організаторів псевдореферендуму на Луганщині отримали підозри, - СБУ

Серед них два так звані "депутати народного совета ЛНР ІІІ созыва".

Фото: ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях

Служба безпеки України повідомила про підозру ще чотирьом організаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Серед підозрюваних - два так звані "депутати народного совета ЛНР ІІІ созыва".

Один із них перебуває під санкціями України та зарубіжних держав-партнерів за протиправну діяльність. Він вів активну пропаганду серед населення, агітував людей віддати свій голос на "референдумі" на користь приєднання Луганської області до РФ.

Інший підозрюваний як член так званого "общественного штаба референдума" виїжджав до районів Луганщини, захоплених росіянами після 24 лютого. Зловмисник через окупаційні "ЗМІ" та під час зустрічей з людьми поширював антиукраїнські наративи та закликав людей взяти участь у псевдоволевиявленні.

Також підозру від СБУ отримали так звані "голови територіальних виборчих комісій" - у Луганську та Кремінському районі.

За даними досудового розслідування, вони добровільно погодилися обійняти ці посади.

Зрадники отримали підозри за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Наразі вони переховуються на тимчасово окупованій території Луганської області. СБУ встановила місця їхнього перебування і невдовзі зловмисників оголосять у розшук.

Нагадаємо, торік у грудні отримали підозри двоє жителів Лисичанська, які організовували проведення псевдореферендуму в місті.

Загалом СБУ ідентифікувала понад 6 000 організаторів “псевдореферендумів”.