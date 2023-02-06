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​З 1 вересня УГКЦ в Україні переходить на новий календар

Для парафій, які не готові до такого кроку, залишили можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року.

​З 1 вересня УГКЦ в Україні переходить на новий календар
Фото: Макс Требухов

З 1 вересня цього року Українська греко-католицька церква в Україні переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії. 

Про це йдеться в Постановах 93 сесії Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні.

"Взявши до уваги численні прохання віруючих та провівши попередні консультації із духовенством та монашеством нашої Церкви про назрілу потребу реформи Літургійного календаря УГКЦ в Україні, а також зважаючи на душпастирські рації:

  • УГКЦ в Україні перейти з 1 вересня за новим стилем (початок Індикту) 2023 року Божого на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії.
  • Для тих парафій чи поодиноких громад, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку (за окремим благословенням єпархіального єпископа), залишити можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року Божого", - повідомляється в рішенні Синоду.

Нагадаємо, раніше глави УГКЦ і ПЦУ вирішили створити спільну групу для реформи церковного календаря.

Торік у жовтні ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня.

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