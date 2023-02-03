У ЄС проаналізували прогрес України у реформах

Відзначили боротьбу з корупцією і медіазаконодавство.

У Євросоюзі проаналізували зусилля України у впровадженні ключових реформ на шляху до вступу в блок.

Про це йдеться в підсумковому документі саміту, спільній заяві Президента України Володимира Зеленського, президента Європейської ради Шарля Мішеля і глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Детальний опис виконання кандидатських критеріїв має з'явитися навесні. Наразі в Євросоюзі відзначили загальні тенденції щодо впровадження реформ.

Щодо судової реформи, то в ЄС наголосили, що її комплексне та послідовне впровадження відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, зокрема реформи Конституційного Суду та процедури відбору політично незалежних і кваліфікованих суддів Конституційного Суду, "залишається життєво важливим для посилення стійкості України та для забезпечення прогресу у процесі розширення".

У ЄС визнали роль цивільної Консультативної місії та привітали збільшення узгодженості зі Спільною зовнішньою та безпековою політикою. Також блок нагадав нашій державі про спільне зобов’язання просувати принципи, закріплені в Угоді про асоціацію.

У ЄС відзначили боротьбу з корупцією і медіазаконодавство.

"Ми привітали прогрес у забезпеченні незалежної та ефективної роботи антикорупційних інституцій та узгодженні медіазаконодавства України із законодавством ЄС щодо аудіовізуальних медіапослуг", - йдеться в заяві.

Також наша держава продовжить консультації та співпрацюватиме з Венеціанською комісією щодо відповідного законодавства про права осіб, які належать до меншин.

"ЄС готовий і надалі допомагати Україні в її зусиллях щодо реалізації реформ", - йдеться в документі.

Також Євросоюз привітав намір України підготувати Національну програму адаптації аcquis (НПАА). Мається на відповідність українського законодавства праву ЄС відповідно до висновку комісії щодо заявки України на членство. У блоці запевнили, що готові надати технічну підтримку.

Нагадаємо, 3 лютого в Києві відбувся саміт Україна-ЄС. Зеленський запевнив, що не втратить "жодного дня в роботі задля зближення України та ЄС".

За словами президента Євроради Шарля Мішеля, попри погрози Кремля Євросоюз не буде припиняти підтримувати Україну, і вона стане членом ЄС.