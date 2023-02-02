Олександр Лієв написав заяву на звільнення з Міноборони

Цього тижня голова ЦПК Віталій Шабунін поширив дані, які, на його погляд, можуть свідчити про проросійське минуле посадовця.

Т.в.о. голови департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України Олександр Лієв написав заяву на звільнення.

Про це в Телеграм написав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який обіцяв підбивати підсумки гучних обшуків, підозр та звільнень.

"Олександр Лієв із Міноборони сам написав заяву на звільнення", – заявив він.

Олександр Лієв був призначений тимчасовим в.о. голови керівника департаменту влітку 2022. Цього тижня голова Центру протидії корупції Віталіц Шабунін заявив, що Лієв – людина, яка уповноважена підписувати збройні контракти Міноборони і від нього "залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна. Також у нього є вся інформацію про іноземні комплектуючі, графік проплат за контрактами, місця розташування виробництв в Україні і терміни поставок".

Лієв був міністром курортів та туризму АР Крим за часів Віктора Януковича, і, як писав Шабунін, був нагороджений в 2013 році орденом святой Анни Трєтьєй Стєпєні від Глави Російського Імпєраторського Дома Государині Вєлікой Княгіні Марії Владіміровни, а в інтервʼю "Громадському" нібито закликав Київ “почути Крим” і “легалізувати референдум” за його статус. Крім того, за словами Шабуніна, нібито "Лієв координував виставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту CРCР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом РФ. Проросійські активісти протидіяли українським військовим морякам, які намагалися увійти на територію маяків у Великій Ялті, Феодосії і поблизу Генічеська".

Учора Лієв прокоментував оприлюднені дані і зазначив, що проти нього розгорнули третю інформаційну кампанію. Перша, за його словами, була влаштована власником Чернівецької газети "ЧАС" Петром Кобевком 15 років тому. Він нібито вимагав від Лієва щомісячний хабар у 10 тис. доларів США в обмін на "лояльність". Друга замовна кампанія, за його словами, відбулася, коли Лієв був виконавчим директором Національної суспільної телерадіокомпанії, і її замовником був Андрій Деркач. Третя кампанія, як зазначив посадовець, спрямована на поширення інформації з перших двох. Лієв навів аргументи, які, на його погляд, заперечують його проросійськість, і додав, що у 2014-2022 роках чорити рази успішно пройшов спецперевірки з допуску до державної таємниці та має нагороди ГУР, ГК ЗСУ, МО.