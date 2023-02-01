Уряд звільнив заступників голів Держлісагентства, митної і споживчої служб

Йдеться не про всіх, а про окремих заступників.

Уряд звільнив першого заступника голови Держлісагентства Юрія Сотника, першого заступника голови Державної митної служби Олександра Щуцького і заступника голови Держпродспоживслужби Андрія Лордкіпанідзе.

Про це йдеться у Телеграм Уряд online.

Також Уряд визнав такими, що втратили чинність, розпорядження:

про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної митної служби України на Демченка В. В.;

про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на Лордкіпанідзе А. Ю.

Водночас Уряд призначив тимчасовими виконувачами обов’язків:

Голови Державної митної служби України – Звягінцева Сергія Борисовича (заступник Голови Держмитслужби);

Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – Шевченко Ольгу Петрівну (заступник Голови Держпродспоживслужби).

Крім того, Уряд порушив дисциплінарне провадження стосовно заступника Голови Державної митної служби України Руслана Черкасського. На час дисциплінарного провадження його відсторонено від займаної посади.

Нагадаємо, крім гучних звільнень, сьогодні відбулися у гучні обшуки. Т.в.о. голови СБУ повідомив, що "Служба безпеки України разом із колегами по силовому блоку проводить низку масштабних оперативно-слідчих заходів, направлених на боротьбу із внутрішнім ворогом. Мова йде про відпрацювання осіб, котрі своїми діями шкодять безпеці держави у різних сферах: зрадників України і агентів російських спецслужб; представників організованої злочинності; посадовців, чиновників і корупціонерів, котрі підривають економіку країни і стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу".

Зокрема, обшукували Арсена Авакова по справі про падіння літака ДСНС, Ігоря Коломойського по справі про Укрнафту.