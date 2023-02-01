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Байден і Зеленський можуть зустрітися в Польщі, – ЗМІ

Очікується, що на зустрічі Зеленський представить свій мирний план із десяти пунктів.

Байден і Зеленський можуть зустрітися в Польщі, – ЗМІ
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден у межах візиту до Польщі наприкінці лютого може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на польські ЗМІ. 

"Розглядається варіант зустрічі Джо Байдена у Польщі з президентом Анджеєм Дудою та Володимиром Зеленським, який представить свій мирний план із десяти пунктів", - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що як можливе місце зустрічі розглядають два міста - Жешув і Варшаву.

Очікується, що Зеленський представить свій мирний план із десяти пунктів та скличе міжнародну конференцію щодо України. 

Крім того, будуть обговорені гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, Байден планує поговорити із Зеленським після відмови дати Україні винищувачі. 

30 січня президент США Джо Байден сказав, що його країна не надасть Україні винищувачі F-16.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі захистив рішення адміністрації президента щодо літаків, натомість вказавши на допомогу, яку США надають, включно з танками Abrams.

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