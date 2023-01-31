Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що комісія з відбору директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) перейшла до останнього конкурсного етапу – проведення співбесід.

Про це вона повідомила у Facebook.

“Комісія з відбору директора НАБУ перейшла до останнього конкурсного етапу – проведення співбесід”, – написала Стефанішина.

Вона повідомила, що 30 січня пройшла онлайн-зустріч з членами Комісії з питань відбору на посаду директора НАБУ. До зустрічі долучився прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, що є свідченням пріоритетності цього питання для Уряду.

“Пришвидчення у роботі Комісії має відбуватися без жодної шкоди для якості процесу відбору. Це є нашою спільною позицією. З першого дня ми усвідомлювали велику відповідальність за якісне та прозоре проведення конкурсу. Вдячні українським та іноземним експертам за роботу. Наше спільне прагнення – обрання професійного та доброчесного директора НАБУ”, – зазначила Стефанішина.

Також вона зауважила, що це питання іміджу держави та реалізації євроінтеграційних прагнень.

Нагадаємо, близько тижня тому член Конкурсної комісії Драго Кос заявив про те, що директора Національного антикорупційного бюро Комісія обере за два-три місяці. Для обрання директора НАБУ потрібно провести іще три-чотири раунди оцінювання кандидатів.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловлював сподівання, що до 31 січня комісія відбере трьох кандидатів на посаду глави Національного антикорупційного бюро.