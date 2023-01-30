“Євросолідарність” ініціювала зменшення витрат для підприємців на генератори і пальне

Фракція «Європейська Солідарність» зареєструвала законопроєкт 8391, що передбачає зміни до Податкового кодексу щодо скорочення витрат для підриємців, які змушені купувати генератори, пальне до них та інше електрообладнання,повідомила Ніна Южаніна.

«Всі розуміють, що виробничим підприємствам потужні генератори обходяться у величезні суми. Тому підготували і сьогодні зареєстрували проєкт закону 8391, яким пропонується тимчасово встановити особливості врахування витрат на придбання та ремонт інверторів, акумуляторів, електрогенераторних установок та пального до них, понесених у 2022 та 2023 роках», – пише Южаніна на своєму телеграм-каналі.

Законопроєкт, зокрема, пропонує: