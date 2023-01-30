Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела

Але на цю посаду претендують ще декілька осіб.

Очільником Дніпропетровської обласної військової адміністрації замість звільненого Валентина Резніченка прагне стати його перший заступник Володимир Орлов. Нині він є тимчасовим виконувачем обовʼязків голови ОВА. На посаду заступника був призначений трохи більше ніж за рік до повномасштабного вторгнення. До цього працював у різних регіонах.

Окрім Орлова, на цю посаду праге номінуватися голова місцевої облради Микола Лукашук. Також свої інтереси в області має депутат від "Слуги народу" Юрій Кисіль, якій намагається просувати альтернативні кандидатури. На посаду керівника Запорізької ОВА пропонувалася кандидатура Володимира Горбатюка – бойового генерала. Про це LB.ua повідомили обізнані з можливими кадровими призначеннями співрозмовники.

Перший заступник колишнього керівника Київської ОВА Олексія Кулеби, Дмитро Назаренко, обговорюється на посаду голови Сумської ОВА. Він працював у Київській обласній адміністрації з 2018 року, а зараз став т.в.о. керівника.

По Херсонській ОВА інформація поки відсутня.

Нагадаємо, що голів Дніпропетровської, Сумської, Запорізької, Херсонської і Київської ОВА президент звільнив минулого тижня.

Кулеба став заступником голови Офісу президента замість Кирила Тимошенка, звільненого, згідно з його заявою, за власним бажанням. Але після декількох скандалів щодо способу життя.

Резніченко був фігурантом скандалу із рекордними сумами на ремонт дороги, виділеними повʼязаній із близькою до нього дівчиною компанії. Ця фірма отримала 1,5 млрд бюджетних коштів на відбудову Дніпропетровської області.

Стосовно Запорізької ОВА улітку був скандал, коли топпосадовців області запідозрили у привласненні гуманітарки. У працівників міськради виявили незареєстровану зброю. Також під час обшуків знайшли речовини, що схожі на наркотики.