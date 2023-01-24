Тимошенко написав заяву на звільнення з Офісу президента. Указ уже підписано

Причину звільнення він не пояснив, але в заяві написано, що "за власним бажанням".

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву на звільнення з посади. Відповідне фото він опублікував у Телеграм.

На сайті президента вже оприлюднено підписаний указ про звільнення.

У прощальному дописі Тимошенко подякував президенту Володимиру Зеленському "за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини".

Також він подякував очільникам обласних військових адміністрацій, мерам "за конструктив у суперечках", своїй команді, українцям за довіру, ЗСУ – за боротьбу, родині – за підтримку.

Причину звільнення Тимошенко не озвучив, пост завершив словами "честь маю", як прийнято в офіцерів. У заяві вказано, що звільнення відбулося "за власним бажанням".

Інформація про підготовку звільнення Тимошенка лунала вже декілька днів, але сам він у спілкуванні з LB.ua наприкінці минулого робочого тижня обговорення відставки з ним не підтверджував. Учора співрозмовники редакції підтвердили, що питання зі звільненням Тимошенка усе ж вирішено. Ще одним кандидатом на звільнення є міністр енергетики Герман Галущенко – для його відставки потрібно голосування парламенту.

Кирило Тимошенко займав посаду заступника голови ОП з 2019 року. Після звільнення з посади першого заступника голови ОПУ Сергія Трофімова став курувати регіональну політику. Спершу Тимошенко відповідав за інформаційну.

В ході президентської кампанії 2019 року працював у штабі кандидата на пост президента України Володимира Зеленського, відповідав за медіа та креатив виборчої кампанії, входив до оргкомітету інавгурації.

За час повномасштабного вторгнення фігурував у декількох скандалах. Спершу журналісти Bihus.info опублікували розслідування про те, що Тимошенко користується службовим авто Chevrolet Tahoe. Ця машина була передана як гуманітарна допомога американською компанією General Motors.

Згодом УП повідомила, що Тимошенко використовував авто бізнесмена Веміра Давітяна вартістю в $100 000 і орендував маєток у власника будівельної компанії Ніконова.

Тимошенко є публічним куратором будівельного напрямку, а бізнес Ніконова перебуває саме у цій площині. На питання про можливий конфлікт інтересів заступник керівника ОП відповів, що Ніконов не бере участі в державних проєктах.

Але за кілька тижнів після цієї заяви на сторінці будівельної компанії Ніконова з'явилося повідомлення про те, що два житлові квартали КАН Девелопмент долучилися до державної програми "єОселя" – пільгової іпотеки житла.

Відзначимо, що НАБУ розслідує провадження стосовно "Великого будівництва". В грудні обшуки по цій справі пройшли в Дніпрі, зокрема у голови ОДА Валентина Резніченка та у компанії-підрядника, що займається відбудовою інфраструктури. Це – "Будінвест Інжиніринг", повʼязана з подругою Резніченкою Яною Хлантою. Також обшукували координатора "Великого будівництва" Юрія Голика.