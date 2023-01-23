Українці на рекордному рівні підтримують вступ до НАТО, - опитування

Також 85% опитаних підтримують ідею створення військового союзу України, Польщі та Британії.

Підтримка вступу до НАТО за останні місяці знову зросла і є найвищою за історію: на референдумі цю ініціативу підтримали б 86% українців.

Такими є результати опитування групи "Рейтинг", що було проведене 14-16 січня.

Проти вступу в НАТО виступили б всього 3% респондентів, не проголосували б 8%.

85% опитаних підтримують ідею створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великобританії. Проти такої ініціативи 3%, байдуже – 7%.

80% – позитивно ставляться до ідеї створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Литви. 6% – проти такого об’єднання, 9% – байдуже.

87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму, проти – 3%, не проголосували б – 8%.

У жовтні, за даними опитування того ж "Рейтингу", вступ до НАТО підтримували рекордні на той час 83% опитаних.

Аудиторія опитування - це населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна де-факто вже приєдналася до НАТО, хоча формально не стала членом Альянсу.

Україна підписала заяву на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку 30 вересня минулого року. Членство України в Альянсі мають одностайно ухвалити всі країни – члени НАТО.