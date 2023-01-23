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Окупанти обстріляли селище на Херсонщині, загинув чоловік

Росіяни вкотре стріляли по цивільних будівлях.

Окупанти обстріляли селище на Херсонщині, загинув чоловік
Фото: Скрін з відео

У понеділок, 23 січня, окупанти вчергове відкрили вогонь по цивільним об'єктам Херсонщини.

Про це повідомив у Телеграм керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Російські снаряди влучили у будівлю у селищі Антонівка. Уламки снарядів не лише розбили вікна та понівечили стіни. На подвір'ї загинув чоловік.

"Його життя забрав уламок ворожого боєприпасу, випущеного росіянами по мирним жителям", - написав Янушевич.

Нагадаємо, що у Херсонській області обстрілів з РСЗВ та ствольної артилерії минулої доби зазнали райони населених пунктів Дудчани, Гаврилівка, Інгулець, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. 

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