Росіяни за минулу добу більше 100 разів обстріляли Запорізьку область

Російські окупаційні війська за минулу добу 111 разів обстріляли населені пункти Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Наші громади потерпають від активного ворожого вогню: за минулу добу 111 обстрілів, з них 88 по цивільних об’єктах. Знищено 41 будівлю, одну особу поранено. Ворог завдав ударів по Гуляйпільській, Оріхівській, Степногірській громадам", - зазначив він.

За його словами, у селі Лежине, яке росіяни вчора атакували ракетами С-300, тривають роботи. Наразі вже відновлено мережі та дорогу.

Нагадаємо, раніше керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму Євген Єрін повідомив, що окупанти справді активізувалися у Запорізькому напрямку, однак інформація про глобальний наступ, на його думку, є перебільшеною.