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Росіяни за минулу добу більше 100 разів обстріляли Запорізьку область

Знищено 41 будівлю, одну особу поранено.

Росіяни за минулу добу більше 100 разів обстріляли Запорізьку область
Запоріжжя, обстріл (ілюстративне фото)
Фото: Анатолій Куртєв у Telegram

Російські окупаційні війська за минулу добу 111 разів обстріляли населені пункти Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Наші громади потерпають від активного ворожого вогню: за минулу добу 111 обстрілів, з них 88 по цивільних об’єктах. Знищено 41 будівлю, одну особу поранено. Ворог завдав ударів по Гуляйпільській, Оріхівській, Степногірській громадам", - зазначив він.

За його словами, у селі Лежине, яке росіяни вчора атакували ракетами С-300, тривають роботи. Наразі вже відновлено мережі та дорогу.

Нагадаємо, раніше керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму Євген Єрін повідомив, що окупанти справді активізувалися у Запорізькому напрямку, однак інформація про глобальний наступ, на його думку, є перебільшеною.

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