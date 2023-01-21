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Окупанти активізувалися у Запорізькому напрямку, але інформація про наступ є перебільшенням, – Єрін

Вони здійснювали окремі спроби наступу малими групами, до 10 людей на декількох ділянках. 

Окупанти активізувалися у Запорізькому напрямку, але інформація про наступ є перебільшенням, – Єрін
Євген Єрін
Фото: armyinform.com.ua

Окупанти справді активізувалися у Запорізькому напрямку, однак інформація про глобальний наступ є перебільшеною.

Про це заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму Євген Єрін, пише Суспільне.

“Стосовно активно наступають на Гуляйполе, я б так не говорив. Вони здійснювали окремі спроби наступу малими групами, до 10 людей на декількох ділянках. У них нічого не вийшло, вони отримали гідну відсіч і змушені були відступити”, – зазначив він.

Єрін пов'язав активність дописів у пабліках щодо наступу з реальною активізацією росіян на Запоріжжі і збільшенням кількості. Водночас він наголосив, що розповіді про глобальний наступ – “це перебільшення з боку ворога”.

“На даний час вони нічого не захопили, всі їхні спроби були відбиті і ворог поніс втрати”, – підсумував представник українських Сил оборони.

Раніше російське Міністерство оборони повідомило, що у Запорізькому напрямку підрозділи Східного військового округу нібито зайняли унаслідок наступу вигідніші позиції.

Нагадаємо, 19 січня російські війська 224 рази обстріляли Запорізьку область, унаслідок руйнувань зазнали 34 цивільних об'єкти. За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, цієї доби кількість обстрілів була рекордною.

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