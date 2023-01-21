Зокрема, через російську агресію та дії Росії з блокування українського експорту продовольства постачання у країни світу скоротилось удвічі.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Конференції міністрів сільського господарства в Берліні заявив, що гарантувати продовольчу безпеку і перемогти голод у світі реально, проте для цього необхідно зупиняти агресії, які ламають продовольчий ринок.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Чи реально перемогти голод? Так. Чи реально гарантувати продовольчу безпеку? Так. Чи реально стабілізувати ціни на продовольство на світовому ринку? Так. Але для цього треба карати агресорів. І допомагати країнам, які опинилися на межі голоду. Саме це робить Україна. Саме це роблять наші партнери”, - сказав глава держави.

Він закликав учасників Конференції долучатися до започаткованої Україною важливої гуманітарної ініціативи «GrainfromUkraine». У її межах залучається підтримка від заможних країн, щоб купувати зерно та фрахтувати судна для гуманітарного постачання продовольства у країни, які найбільше потерпають від загрози голоду.

“І я дякую усім, хто разом з нами реалізує ініціативу “Зерно з України”. Пані та панове, я закликаю всіх вас саме до такого підходу до питань глобальної продовольчої безпеки, який був би заснований на моралі і необхідності захисту права кожної людини на їжу та питну воду”, - сказав Зеленський.

Український президент упевнений, що перемогти голод у світі реально.

“Чи реально перемогти голод? Так. Чи реально гарантувати продовольчу безпеку? Так. Чи реально стабілізувати ціни на продовольство на світовому ринку? Так. Але для цього треба карати агресорів. І допомагати країнам, які опинилися на межі голоду. Саме це робить Україна. Саме це роблять наші партнери”, - сказав глава держави.

Він закликав учасників Конференції долучатися до започаткованої Україною важливої гуманітарної ініціативи “GrainfromUkraine”. У її межах залучається підтримка від заможних країн, щоб купувати зерно та фрахтувати судна для гуманітарного постачання продовольства у країни, які найбільше потерпають від загрози голоду.

“І я дякую усім, хто разом з нами реалізує ініціативу “Зерно з України”. Пані та панове, я закликаю всіх вас саме до такого підходу до питань глобальної продовольчої безпеки, який був би заснований на моралі і необхідності захисту права кожної людини на їжу та питну воду”, - сказав Зеленський.

Президент поінформував, що до розв'язаної Росією війни, під час якої країна-агресор знищує потенціал України, зокрема аграрний, щомісяця Київ відправляв на експорт 6,5 мільйона тонн продовольства.

“Через російську агресію та дії Росії з блокування нашого експорту продовольства постачання скоротилося удвічі. Якщо порахувати це не в тоннах, а у життях, то це мінімум 200 мільйонів людей у різних країнах на трьох континентах – в Африці, Азії, Європі, для яких погіршився доступ до продовольства”, - заявив Зеленський.

При цьому він наголосив, що у цей час понад 100 суден - перевізників продовольства стоять у черзі поблизу Босфору.

“Бо вони мають пройти огляд, і російські представники у Туреччині блокують цей огляд. Судна затримуються на тижні. Для Європи це означає зростання цін. Для Азії це означає зростання загрози соціальної нестабільності. Для Африки, для таких країн, як Ефіопія чи Судан, це означає порожні столи у тисяч і тисяч сімей”, - підкреслив Зеленський.

На його переконання, світ потребує більшої рішучості і більшої співпраці для того, щоб зупиняти агресії, які ламають продовольчий ринок, щоб зупиняти будь-яку державу, яка блокує море та знищує ланцюжки постачання продовольства, і щоб притягати до відповідальності будь-якого тирана, який намагається зробити голод інструментом своєї політики.

Як відомо, програма Grain from Ukraine ініційована президентом України. Вона передбачає закупівлю українського зерна країнами-партнерами та передачу його державам, що переживають гуманітарну кризу. Програма реалізується в партнерстві з World Food Program під егідою ООН.

Про фінансову участь у програмі заявили понад 30 держав та Європейський Союз. Загальна сума оголошених внесків становить майже 190 млн доларів.

Нагадаємо, за перші 15 днів нового року Україна відвантажила 2,3 млн тонн агропродукції. Всього від початку війни з України поїхало 41,3 млн тонн.