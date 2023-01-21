Анкара скасувала візит міністра оборони Швеції через антитурецькі протести у Стокгольмі

У Туреччині назвали такий візит “безглуздим”.

Туреччина скасувала призначений на 27 січня візит міністра оборони Швеції Пола Йонсона до Анкари, після того як шведська влада надала дозвіл на проведення у Стокгольмі антитурецьких протестів.

Про це повідомляє Укрінформ.

“У цій ситуації Анкара прийняла рішення скасувати візит шведського міністра”, - сказав міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, назвавши такий візит “безглуздим”.

За його словами, Туреччина вважає неприпустимою позицію влади Швеції, яка ігнорує подібні дії.

“Очікуємо від Стокгольма вжиття заходів та конкретних кроків у цьому напрямі”, - наголосив турецький міністр.

Раніше Швеція заявила, що не може виконати умови Туреччини для ратифікації вступу до НАТО.

Як відомо, Фінляндія та Швеція 18 травня 2022 року офіційно подали заявку на вступ до НАТО. Наразі 28 із 30 країн-членів НАТО ратифікували приєднання Фінляндії і Швеції до блоку. Ратифікація Туреччиною та Угорщиною все ще очікується.