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Мінфін США визнає ПВК "Вагнер" "транснаціональною злочинною організацією" та запровадить нові санкції

Обмеження стосуватимуться групи та її глобальних союзників.

Мінфін США визнає ПВК "Вагнер" "транснаціональною злочинною організацією" та запровадить нові санкції
Фото: Новинарня

Міністерство фінансів США визнає російську приватну військову компанію "Вагнер" "транснаціональною злочинною організацією".

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає CNN.

Очікується, що наступного тижня Мінфін запровадить санкції проти ПВК та її глобальних союзників.

"Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку становить Вагнер, зокрема, у зв'язку з його серйозною злочинною діяльністю, яка продовжується", — сказав Кірбі.

Нагадаємо, за інформацією видання Politico, група Вагнера розширює свої гірничодобувні проєкти в Африці, щоб залучити мільйони для підтримки військових операцій в Україні.

Раніше радник Держдепартаменту США Дерек Чолле висловив занепокоєння діяльністю ПВК "Вагнер" та її спробами завербувати найманців у Сербії та інших країнах світу.

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