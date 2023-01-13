Радник Держдепартаменту заявив про необхідність покласти край діяльності вагнерівців

Дерек Чолле занепоєний спробами завербувати найманців у Сербії та інших країнах світу.

Радник Держдепартаменту США Дерек Чолле висловив занепокоєння діяльністю російського ПВК “Вагнер” та її спробами завербувати найманців у Сербії та інших країнах світу.

Як пише Associated Press, про це йшлося під час його зустрічі у Белграді із президентом Сербії Олександром Вучичем.

“Ми бачили, що група Вагнера прагне вербувати солдатів із Сербії та інших країн, і ми вважаємо, що цього не можна допустити”, – сказав він журналістам після зустрічі.

“Я не знаю, чи є побоювання (у Сербії), ми говорили про наші побоювання, і ми з нетерпінням чекаємо на спільну роботу з урядом тут, у Белграді, та в інших місцях, де “Вагнер” активний, щоб покласти край їх діяльності”, – додав він.

“Група Вагнера”, яка належить російському олігарху Євгену Пригожину, веде активну діяльність у десятках переважно африканських держав, працюючи з урядами над проросійською пропагандою та іншими військовими та політичними проєктами.

“Група хвалиться своєю присутністю в Сербії, єдиній європейській державі, окрім Білорусі, яка не приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії за її війну проти України. Повідомлялося, що група оголосила про відкриття своїх офісів у Белграді, що пізніше було спростовано”, – пише AP.

Московський пропагандистський портал RT, який нещодавно запустив у Сербії свій онлайн-сайт новин сербською мовою, опублікував оголошення Вагнера про набір бойовиків в Україні, заявивши, що група пропонує “більш ніж привабливі” стимули.

Чолле підкреслив, що вагнерівці “жахливо діють у всьому світу, чи то в Лівії, чи Центральноафриканській Республіці, чи просто зараз в Україні”.

Зазначимо, угруповання, яке включає великий контингент засуджених, завербованих у російських в'язницях, очолило атаки на сході України, включно зі запеклими боями в Соледарі та Бахмуті.

Пригожин і його група роками перебувають під санкціями США, і нещодавно США вжили додаткових заходів, щоб спробувати контролювати доступ “Вагнера” до зброї.

Раніше західні країни та експерти ООН звинуватили “вагнерівців” у численних порушеннях прав людини у всій Африці, зокрема в Центральноафриканській Республіці, Лівії та Малі.

Чолле також закликав Сербію ввести санкції проти Росії. “Ми вважаємо, що країни повинні підписатися під санкціями…, оскільки дії Росії повинні бути не лише засуджені, а й покарані. Росія щодня веде жорстоку, невиправдану війну проти України. Ми повинні стояти разом, щоб гарантувати, що така поведінка, зрозуміло, є неприйнятною”, – сказаав він.

Нагадаємо, як повідомили у Міноборони, "вагнерівці" намагаються прорвати оборону і повністю захопити Соледар. Однак успіху вони не мають.