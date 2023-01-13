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Напрацьовано додатковий санкційний список пропагандистів, – Юлія Свириденко

Його представлять наступного тижня.

Напрацьовано додатковий санкційний список пропагандистів, – Юлія Свириденко
Фото: Українські новини

Напрацьовано додатковий санкційний писок пропагандистів, окрім тих 165 осіб, до яких нещодавно були застосовані обмежувальні заходи. 

Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр – міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує сайт президента.

Список представлять наступного тижня. 

Перший віце-прем’єр-міністр зазначила, що очолювана нею Міжвідомча робоча група з питань санкцій планує розгляд пропозицій не лише щодо індивідуальних, а й секторальних обмежень у сферах IT, енергетики, фінансів. 

Нагадаємо, Європейська комісія підтримує ідею Естонії розпочати вилучення російських фінансових активів.

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