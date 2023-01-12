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В Україну прибула чергова партія генераторів від Азербайджану

Цього разу Україна отримала 45 генераторів.

В Україну прибула чергова партія генераторів від Азербайджану
Фото: Владислав Каневський

Черговий конвой з гуманітарною допомогою від Азербайджану прибув до України, щоб стабілізувати енергетичну інфраструктури нашої держави. 

Про це повідомив посол України у Азербайджані Владислав Каневський.

Він зазначив, що Україна отримала від азербайджанських партнерів 45 генераторів великої потужності. Їх загальна вартість складає понад 450 тисяч доларів.  

Генератори будуть направлені для забезпечення потреб мирного населення України в регіони, котрі найбільше постраждали від варварських російських авіаударів.  

Нагадаємо, в середині грудня минулого року Україна отримала від Азербайджанської Республіки вантаж енергетичного обладнання вагою понад 52 тонни. Він складався з 45 силових трансформаторів та 5 електростанцій резервного живлення різної потужності. Загальна вартість становила понад 800 тисяч доларів.

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