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Росіяни обстріляли дві громади Сумщини

Окупанти обстріляли Сумщину з мінометів.

Росіяни обстріляли дві громади Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 12 січня, російські окупаційні війська обстріляли Есманьську та Середино-Будську громади Сумської області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Есманська громада: ворог обстріляв прикордоння із мінометів, 14 прильотів. Також відкривав автоматні черги у бік нашої території”, - написав він. 

Також росіяни обстріляли з мінометів Середино-Будську громаду, зафіксовано 7 прильотів.

У всіх випадках обійшлось без жертв і руйнувань. 

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів Гуляйполя Запорізької області загинула жінка.

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