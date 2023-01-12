Росіяни обстріляли дві громади Сумщини

Сьогодні, 12 січня, російські окупаційні війська обстріляли Есманьську та Середино-Будську громади Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
“Есманська громада: ворог обстріляв прикордоння із мінометів, 14 прильотів. Також відкривав автоматні черги у бік нашої території”, - написав він.
Також росіяни обстріляли з мінометів Середино-Будську громаду, зафіксовано 7 прильотів.
У всіх випадках обійшлось без жертв і руйнувань.
Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів Гуляйполя Запорізької області загинула жінка.