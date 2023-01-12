Литва планує надати Україні протидронову зброю

Литва цього року продовжить допомагати Україні зброєю. Зокрема, запланована передача Литвою протидронового обладнання.

Про це повідомляє видання LRT.

Президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що війна, розпочата Росією в Україні, увійшла у вирішальну стадію, а українці помічають дедалі більше випаровування мотивації російських солдатів.

Литва планує збільшити свої можливості із виробництва протидронової зброї, що потребує організаційних рішень та інвестицій. Тим більше, антидрони потрібні не лише Україні, а й литовській армії.

“«Хочу зазначити, що ми прийняли рішення в Раді держоборони, що підтримка буде надана, що вже в цьому році планується 40 мільйонів. євро, і я не сумніваюся, що ця сума буде збільшена в разі потреби. Ця сума призначена не лише для відродження потужностей місцевої промисловості, а й для долучення до міжнародних фондів та ініціатив для закупівлі зброї для українських військових”, – сказав Науседа.

Нагадаємо, президент Литви Ґітанас Науседа наголосив, що світова спільнота має посилити міць Збройних сил України бойовими машинами піхоти та танками.