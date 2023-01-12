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Литва планує надати Україні протидронову зброю

На думку президента Литви, війна увійшла у вирішальну стадію.

Литва планує надати Україні протидронову зброю
Фото: LRT

Литва цього року продовжить допомагати Україні зброєю. Зокрема, запланована передача Литвою протидронового обладнання.

Про це повідомляє видання LRT.

Президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що війна, розпочата Росією в Україні, увійшла у вирішальну стадію, а українці помічають дедалі більше випаровування мотивації російських солдатів.

Литва планує збільшити свої можливості із виробництва протидронової зброї, що потребує організаційних рішень та інвестицій. Тим більше, антидрони потрібні не лише Україні, а й литовській армії.

“«Хочу зазначити, що ми прийняли рішення в Раді держоборони, що підтримка буде надана, що вже в цьому році планується 40 мільйонів. євро, і я не сумніваюся, що ця сума буде збільшена в разі потреби. Ця сума призначена не лише для відродження потужностей місцевої промисловості, а й для долучення до міжнародних фондів та ініціатив для закупівлі зброї для українських військових”, – сказав Науседа.

Нагадаємо, президент Литви Ґітанас Науседа наголосив, що світова спільнота має посилити міць Збройних сил України бойовими машинами піхоти та танками.

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