Найбільш запеклі бої тривають у Соледарі, Парасковіївці, Бахмуті та Кліщіївці, - Генштаб

Росіяни завдали 5 ракетних і 12 авіаударів та здійснили 4 обстріли з РСЗВ.

Росіяни зосереджують основні зусилля на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Окупанти продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби загарбники завдали 5 ракетних ударів (усі - по мирних містах Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя), а також 12 авіаційних ударів. Крім того, рашисти здійснили 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Водночас авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Українські захисники збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Українські артилеристи та ракетники уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та 3 склади боєприпасів.

За даними командування, ситуація на фронті станом на 18.00 12 січня така:

на Авдіївському напрямку ворог веде безуспішні наступальні дії, а на Куп’янському та Лиманському - не полишає спроб покращити тактичне положення. На Новопавлівському , Запорізькому та Херсонському напрямках - обороняється;

напрямку ворог веде безуспішні наступальні дії, а на та - не полишає спроб покращити тактичне положення. На , та Херсонському напрямках - обороняється; на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському - без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено;

- без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено; на Сіверському та Слобожанському під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Сеньківка та Карповичі Чернігівської області; Бачівськ на Сумщині, а також Стрілеча, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка та Рідкодуб Харківської області;

та під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Сеньківка та Карповичі Чернігівської області; Бачівськ на Сумщині, а також Стрілеча, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка та Рідкодуб Харківської області; на Куп’янському було обстріляно райони Синьківки, Орлянки, Кислівки, Берестового, Іванівки і Богуславки на Харківщині та Стельмахівки Луганської області;

було обстріляно райони Синьківки, Орлянки, Кислівки, Берестового, Іванівки і Богуславки на Харківщині та Стельмахівки Луганської області; на Лиманському під вогневий вплив російських танків та артилерії потрапили Греківка, Макіївка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині;

під вогневий вплив російських танків та артилерії потрапили Греківка, Макіївка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині; на Бахмутському вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області;

вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області; на Авдіївському ворог обстрілював Красногорівку, Авдіївку, Мар’їнку та Новомихайлівку Донецької області;

ворог обстрілював Красногорівку, Авдіївку, Мар’їнку та Новомихайлівку Донецької області; на Новопавлівському під вогневий вплив окупантів потрапили Вугледар, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині;

під вогневий вплив окупантів потрапили Вугледар, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині; на Запорізькому загарбники обстрілювали райони населених пунктів Времівка і Вільне Поле Донецької області та Гуляйполе, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів і Кам’янське на Запоріжжі;

загарбники обстрілювали райони населених пунктів Времівка і Вільне Поле Донецької області та Гуляйполе, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів і Кам’янське на Запоріжжі; на Херсонському противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, мінометних обстрілів зазнали передмістя та саме місто Херсон.

Нагадаємо, за інформацією Міноборони, росіяни намагаються прорвати оборону українських військ і захопити Соледар.

Президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача заявив, що підрозділи, які боронять Бахмут і Соледар, оперативно та безперебійно забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним.