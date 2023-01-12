Найбільш запеклі бої тривають у Соледарі, Парасковіївці, Бахмуті та Кліщіївці, - Генштаб

Росіяни зосереджують основні зусилля на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Окупанти продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом доби загарбники завдали 5 ракетних ударів (усі - по мирних містах Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя), а також 12 авіаційних ударів. Крім того, рашисти здійснили 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Водночас авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Українські захисники збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
Українські артилеристи та ракетники уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та 3 склади боєприпасів.
За даними командування, ситуація на фронті станом на 18.00 12 січня така:
- на Авдіївському напрямку ворог веде безуспішні наступальні дії, а на Куп’янському та Лиманському - не полишає спроб покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках - обороняється;
- на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському - без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено;
- на Сіверському та Слобожанському під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Сеньківка та Карповичі Чернігівської області; Бачівськ на Сумщині, а також Стрілеча, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка та Рідкодуб Харківської області;
- на Куп’янському було обстріляно райони Синьківки, Орлянки, Кислівки, Берестового, Іванівки і Богуславки на Харківщині та Стельмахівки Луганської області;
- на Лиманському під вогневий вплив російських танків та артилерії потрапили Греківка, Макіївка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині;
- на Бахмутському вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області;
- на Авдіївському ворог обстрілював Красногорівку, Авдіївку, Мар’їнку та Новомихайлівку Донецької області;
- на Новопавлівському під вогневий вплив окупантів потрапили Вугледар, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині;
- на Запорізькому загарбники обстрілювали райони населених пунктів Времівка і Вільне Поле Донецької області та Гуляйполе, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів і Кам’янське на Запоріжжі;
- на Херсонському противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, мінометних обстрілів зазнали передмістя та саме місто Херсон.
Нагадаємо, за інформацією Міноборони, росіяни намагаються прорвати оборону українських військ і захопити Соледар.
Президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача заявив, що підрозділи, які боронять Бахмут і Соледар, оперативно та безперебійно забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним.