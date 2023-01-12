​Саміт щодо української Формули миру може відбутися 24 лютого в ООН, - посол

Туреччина підтримує мирний план, запропонований Україною, і готова брати участь у його реалізації.

Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що саміт щодо Формули миру, який Україна запропонувала провести за посередництвом генсека ООН Антоніу Гутерреша, запланований на 24 лютого у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Про це він розповів в інтерв'ю турецькому Anadolu, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вдячний міністру закордонних справ Мевлюту Чавушоглу, який офіційно заявив, що Туреччина підтримує мирний план, запропонований Україною, і готова брати участь у його реалізації", - сказав Боднар.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що питання саміту наразі опрацьовується.

"Це питання наразі опрацьовується, після чого повідомимо деталі", - зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що український уряд розраховує провести саміт щодо Формули миру до кінця лютого, найкраще - в ООН із генеральним секретарем Гутеррешем як можливим посередником.

Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський представив на Генасамблеї ООН формулу миру з п’яти пунктів.