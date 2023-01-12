CША та партнери готують нові санкції проти російського нафтового сектору, – WSJ

CША та партнери готують наступний раунд санкцій проти російської нафтової промисловості .

Про це пише The Wall street journal.

Метою санкцій є обмеження цін експортованих Росією перероблених нафтопродуктів.

“На зустрічах у всій Європі цього тижня офіційні особи Міністерства фінансів обговорюють деталі майбутніх санкцій щодо російських нафтопродуктів, які мають набути чинності 5 лютого”, – йдеться у повідомленні.

Санкції встановлять два ліміти цін на російські нафтопродукти: один для високовартісних експортних товарів, таких як дизельне паливо, і інший для дешевих – наприклад, мазуту.

Нові ліміти будуть встановлені після того, як минулого місяця США, Європейський Союз та їхні партнери з “Групи семи” обмежили ціну на експорт російської сирої нафти на рівні 60 доларів за барель.

Ці санкції мали відносно слабкий вплив на світові ціни, зазначає видання.

“Але санкції на нафтопродукти можуть мати більші економічні наслідки, особливо тому, що вони набудуть чинності в той самий день, коли ЄС заборонить імпорт російського дизельного палива та інших нафтопродуктів. Спостерігачі за ринком і деякі західні чиновники очікують, що Росії буде важче переорієнтувати свій експорт продуктів нафтопереробки, що може вплинути на світові ціни”, – додає видання.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків Гельсінського центру досліджень енергетики та чистого повітря CREA, обмеження цін на нафту коштує Росії $172 млн на день. Втрачені доходи зростуть до 280 мільйонів доларів на день, коли ліміт буде розширено на продукти нафтопереробки з 5 лютого.

З 5 грудня приведено в дію прайскеп, за яким один барель російської нафти має торгуватися не дорожче від $60. Обмеження максимальної ціни діітиме і для нафтопродуктів та оливи. Прайскеп ухвалили країни Євросоюзу, G7 і Австралія.