Росіян та білорусів з погляду можливої загрози треба оцінювати однаково, – Департамент держбезпеки Литви

“Білоруський КДБ працює дуже інтенсивно, як і російський у себе".

Росіян та білорусів з погляду можливої загрози треба оцінювати однаково.

Про це заявив голова Департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс, пише портал delfi.lt.

“Білоруський КДБ працює дуже інтенсивно, як і російський у себе. Я маю на увазі, що люди, які перетинають кордон і їдуть у ці країни за дешевим пальним, цигаркам або ще чимось автоматично опиняються в зоні ризику. У нас є факти вербування людей, їх запитують, наприклад, про політичну ситуацію в Литві, про їхню роботу, освіту, хто вони. Збирають інформацію, лякають, щоб отримати інформацію”, – розповів Яунішкіс.

Він наголосив, що люди не повинні думати, що вони не становлять інтересу для ворожих спецслужб.

“Всі ми представляємо інтерес. Кожна людина має деяку інформацію, тримає її у себе в голові – вона десь працює, має якусь інформацію, у неї є колеги, друзі, близькі. Всі ми представляємо інтерес – їх цікавить будь-яка інформація. Вони можуть створити ситуацію. Російські та білоруські спецслужби славляться тим, що підсовують тобі модель злочину і потім звинувачують, кажуть: якщо хочеш повернутися додому, а не сидіти у в'язниці 10 років, маєш співпрацювати. Це один із простих прикладів. Люди мають слабкості: або запивають, або втрачають пам'ять. Потім легко змоделювати якусь ситуацію”, – розповів учасник бесіди.

За його словами, ситуації можуть бути різні – наприклад, бійка або ДТП.

Він прокоментував і пропозицію обмежити поїздки людей до Білорусі.

“Ми розуміємо, що серед білорусів є й представники опозиції, ті, хто бореться за кращу Білорусь, але у нас є чимало фактів, що іноді приїжджають люди, завербовані білоруським КДБ. Їх не один, не два, не три. Ми повинні зрозуміти, що у людей іноді немає вибору, якби більшій частині приїжджих можна було довіряти, знати, що вони представники опозиції, але немає жодної гарантії, що хтось із них не працює на білоруський чи російський КДБ. Те саме і з громадянами Росії”, – сказав Яунішкіс.

Водночас він запевнив, що литовські спецслужби перевіряють тих, хто приїжджає. “Були зафіксовані факти в'їзду агентів білоруського КДБ, завербованих людей”, – пояснив він.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічюс розповів, що у громадян Білорусі на в’їзді до Литви питають:"чий Крим?".