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Королівську пошту Великобританії атакував вірус-вимагач, який пов’язують з російськими хакерами

Поштова служба вже кілька днів не може надсилати посилки та листи за кордон.

Королівську пошту Великобританії атакував вірус-вимагач, який пов’язують з російськими хакерами
Фото: ЕРА/UPG

Королівську пошту Великобританії (Royal Mail) атакував вірус-вимагач, який розробили та використовують хакери, пов’язані з Росією. Про це пише BBC.

Через вірус британська поштова служба вже кілька днів не може надсилати посилки та листи за кордон.

Такі віруси блокують дані в комп'ютерних системах, після чого хакери, зазвичай, вимагають викуп в криптовалюті. Переважно вони встановлюють дедлайн, після якого погрожують опублікувати вкрадені файли.

Повідомляється, що під час нападу постраждали комп'ютерні системи, які служба використовує для обробки та відстеження відправлень за кордон. Вірус вразив програмне забезпечення у шести офісах пошти, зокрема у масштабному центрі обробки у Хітроу біля Лондона.

Хакери нібито попросили викуп у розмірі кілька мільйонів фунтів, проте фахівці заявили, що можуть повернути системи до роботи і без виплати.

“Хакерські атаки із застосуванням вірусів-здирників відбуваються в різних країнах світу майже щодня.  Проте напад на Королівську пошту – особливий випадок, оскільки вона належить до критичної інфраструктури країни, тобто є вкрай важливою для британської економіки”, – зазначає BBC.

Про масштабний кібернапад на найбільшу британську поштову службу стало відомо у середу. Зараз Королівська пошта все ще просить користувачів не намагатися надсилати будь-що до інших країн, оскільки її комп'ютерні системи залишаються несправними.

Як повідомили виданню джерела, близькі до слідства, під час нападу було застосовано програму-вимагач Lockbit. За даними компаній, що спеціалізуються на комп'ютерній безпеці, її розробили злочинні групи, пов'язані з Росією.

Водночас наразі не відомо, де саме перебувають зловмисники. Торік у листопаді влада США звинуватила в організації хакерської атаки за допомогою Lockbit особу з подвійним канадсько-російським громадянством; стверджується, що хакер діяв із Канади.

Офіційний представник Королівської пошти відмовився прокоментувати ситуацію.

Нагадаємо, в Агентстві національної безпеки США заявили, що після невдач на полі бою росіяни посилюють кібератаки на цивільні послуги, як електроенергетику та Інтернет, аби тероризувати українців.

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