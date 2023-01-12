Німеччина не повинна заважати іншим країнам передавати Україні танки Leopard, - віцеканцлер

"Є різниця між ухваленням рішення для себе та запобіганням ухваленню рішення іншими".

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина не повинна заважати іншим країнам передавати танки Leopard 2 Україні, навіть якщо не робить цього сама.

Його цитує видання Welt.

Габек наголосив, що не можна допустити зриву постачання танків Leopard 2 із Польщі через заперечення уряду канцлера Олафа Шольца.

Він зазначив, що є різниця між ухваленням рішення для себе та запобіганням ухваленню рішення іншими.

"Німеччина не повинна стояти на шляху, коли інші країни ухвалюють рішення на підтримку України, незалежно від того, яке рішення ухвалить сама", - наголосив Габек.

Нагадаємо, 11 січня президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв Україні роту танків Leopard.

Раніше ахідні медіа повідомили, що Польща розглядає прохання України передати їй основні бойові танки Leopard німецького виробництва. Премʼєр-міністр Польші Матеуш Моравецький говорив, що країна очікує на створення широкої коаліції для передачі сучасного важкого озброєння Україні. Варшава не має наміру самостійно передавати танки Києву.

Кілька днів тому радник Дуди повідомив, що Польща готова передати "символічну" кількість танків Leopard Україні. Якуб Кумох пояснив: сама Польща передавати танки не буде, рішення потребує консенсусу з іншими країнами.