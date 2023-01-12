Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Родина зниклого в Україні британця оприлюднила заяву
Родина зниклого в Україні британця оприлюднила заяву
Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна
Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Польща готова надати Україні роту танків Leopard, – Дуда
Польща готова надати Україні роту танків Leopard, – Дуда
ГоловнаСвіт

Німеччина не повинна заважати іншим країнам передавати Україні танки Leopard, - віцеканцлер

"Є різниця між ухваленням рішення для себе та запобіганням ухваленню рішення іншими".

Німеччина не повинна заважати іншим країнам передавати Україні танки Leopard, - віцеканцлер
Леопард
Фото: wikipedia

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина не повинна заважати іншим країнам передавати танки Leopard 2 Україні, навіть якщо не робить цього сама.

Його цитує видання Welt.

Габек наголосив, що не можна допустити зриву постачання танків Leopard 2 із Польщі через заперечення уряду канцлера Олафа Шольца.

Він зазначив, що є різниця між ухваленням рішення для себе та запобіганням ухваленню рішення іншими.

"Німеччина не повинна стояти на шляху, коли інші країни ухвалюють рішення на підтримку України, незалежно від того, яке рішення ухвалить сама", - наголосив Габек.

Нагадаємо, 11 січня президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв Україні роту танків Leopard.

Раніше ахідні медіа повідомили, що Польща розглядає прохання України передати їй основні бойові танки Leopard німецького виробництва. Премʼєр-міністр Польші Матеуш Моравецький говорив, що країна очікує на створення широкої коаліції для передачі сучасного важкого озброєння Україні. Варшава не має наміру самостійно передавати танки Києву.

Кілька днів тому радник Дуди повідомив, що Польща готова передати "символічну" кількість танків Leopard Україні. Якуб Кумох пояснив: сама Польща передавати танки не буде, рішення потребує консенсусу з іншими країнами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також