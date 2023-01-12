Більшість європейців підтримують надання допомоги Україні, – опитування

Більшість громадян Європейського Союзу підтримує постійну підтримку України.
Про це свідчать результати опитування Eurobarometer, пише Рolitico.
На запитання, чи схвалюють респонденти позицію ЄС щодо підтримки України, 74% відповіли ствердно, з них третина – що "рішуче" схвалює.
73% опитуваних погоджуються з фінансовою, військовою та гуманітарною допомогою ЄС Україні, а також із санкціями проти Росії.
Підтримка України з боку ЄС більш популярна в скандинавських країнах, Нідерландах, Ірландії та Португалії, де її схвалюють понад 90%. З іншого боку, менше половини респондентів у Греції, Словаччині, Болгарії та на Кіпрі заявили, що схвалюють дії ЄС щодо України.
Підтримка політики ЄС по країнах:
- Швеція – 97%
- Фінляндія – 95%
- Нідерланди – 93%
- Данія – 92%
- Португалія – 92%
- Ірландія – 89%
- Литва – 87%
- Мальта – 85%
- Польща – 85%
- Іспанія – 80%
- Латвія – 80%
- Люксембург – 79%
- Франція – 78%
- Естонія – 76%
- Бельгія – 75%
- Хорватія – 75%
- Німеччина – 73%
- Словенія – 69%
- Чехія – 68%
- Італія – 63%
- Австрія – 60%
- Румунія – 60%
- Угорщина – 59%
- Кіпр – 53%
- Словаччина – 49%
- Греція – 48%
- Болгарія – 48%.
Більшість опитаних підтримують дії ЄС, попри те, що усвідомлюють негативні наслідки війни для їхнього повсякденного життя, майже дві третини опитаних вважають, що їхнє життя зміниться через війну в Україні.
Майже половина (46%) стверджують, що на їхній рівень життя негативно вплинула пандемія COVID-19, а потім війна в Україні, яка призвела до різкого зростання цін на енергоносії, сприяючи стрімкому зростанню інфляції на всьому континенті.
У рамках опитування, яке проводилося з 12 жовтня по 7 листопада, було опитано понад 26 000 осіб з усіх країн-членів ЄС.
Нагадаємо, більшість американців також підтримують надання Україні зброї та економічної допомоги.