Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Польща готова надати Україні роту танків Leopard, – Дуда
Польща готова надати Україні роту танків Leopard, – Дуда
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Родина зниклого в Україні британця оприлюднила заяву
Родина зниклого в Україні британця оприлюднила заяву
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна
Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна
ГоловнаСвіт

Більшість європейців підтримують надання допомоги Україні, – опитування

73% опитуваних погоджуються з фінансовою, військовою та гуманітарною допомогою ЄС Україні, а також із санкціями проти Росії.

Більшість європейців підтримують надання допомоги Україні, – опитування
Фото: DW/Sheiko

Більшість громадян Європейського Союзу підтримує постійну підтримку України.

Про це свідчать результати опитування Eurobarometer, пише Рolitico.

На запитання, чи схвалюють респонденти позицію ЄС щодо підтримки України, 74% відповіли ствердно, з них третина – що "рішуче" схвалює.

73% опитуваних погоджуються з фінансовою, військовою та гуманітарною допомогою ЄС Україні, а також із санкціями проти Росії.

Підтримка України з боку ЄС більш популярна в скандинавських країнах, Нідерландах, Ірландії та Португалії, де її схвалюють понад 90%. З іншого боку, менше половини респондентів у Греції, Словаччині, Болгарії та на Кіпрі заявили, що схвалюють дії ЄС щодо України.

Підтримка політики ЄС по країнах:

  • Швеція – 97%
  • Фінляндія – 95%
  • Нідерланди – 93%
  • Данія – 92%
  • Португалія – 92%
  • Ірландія – 89%
  • Литва – 87%
  • Мальта – 85%
  • Польща – 85%
  • Іспанія – 80%
  • Латвія – 80%
  • Люксембург – 79%
  • Франція – 78%
  • Естонія – 76%
  • Бельгія – 75%
  • Хорватія – 75%
  • Німеччина – 73%
  • Словенія – 69%
  • Чехія – 68%
  • Італія – 63%
  • Австрія – 60%
  • Румунія – 60%
  • Угорщина – 59%
  • Кіпр – 53%
  • Словаччина – 49%
  • Греція – 48%
  • Болгарія – 48%.

Більшість опитаних підтримують дії ЄС, попри те, що усвідомлюють негативні наслідки війни для їхнього повсякденного життя, майже дві третини опитаних вважають, що їхнє життя зміниться через війну в Україні.

Майже половина (46%) стверджують, що на їхній рівень життя негативно вплинула пандемія COVID-19, а потім війна в Україні, яка призвела до різкого зростання цін на енергоносії, сприяючи стрімкому зростанню інфляції на всьому континенті.

У рамках опитування, яке проводилося з 12 жовтня по 7 листопада, було опитано понад 26 000 осіб з усіх країн-членів ЄС.

Нагадаємо, більшість американців також підтримують надання Україні зброї та економічної допомоги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також