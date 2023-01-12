Більшість європейців підтримують надання допомоги Україні, – опитування

73% опитуваних погоджуються з фінансовою, військовою та гуманітарною допомогою ЄС Україні, а також із санкціями проти Росії.

Більшість громадян Європейського Союзу підтримує постійну підтримку України.

Про це свідчать результати опитування Eurobarometer, пише Рolitico.

На запитання, чи схвалюють респонденти позицію ЄС щодо підтримки України, 74% відповіли ствердно, з них третина – що "рішуче" схвалює.

73% опитуваних погоджуються з фінансовою, військовою та гуманітарною допомогою ЄС Україні, а також із санкціями проти Росії.

Підтримка України з боку ЄС більш популярна в скандинавських країнах, Нідерландах, Ірландії та Португалії, де її схвалюють понад 90%. З іншого боку, менше половини респондентів у Греції, Словаччині, Болгарії та на Кіпрі заявили, що схвалюють дії ЄС щодо України.

Підтримка політики ЄС по країнах:

Швеція – 97%

Фінляндія – 95%

Нідерланди – 93%

Данія – 92%

Португалія – 92%

Ірландія – 89%

Литва – 87%

Мальта – 85%

Польща – 85%

Іспанія – 80%

Латвія – 80%

Люксембург – 79%

Франція – 78%

Естонія – 76%

Бельгія – 75%

Хорватія – 75%

Німеччина – 73%

Словенія – 69%

Чехія – 68%

Італія – 63%

Австрія – 60%

Румунія – 60%

Угорщина – 59%

Кіпр – 53%

Словаччина – 49%

Греція – 48%

Болгарія – 48%.

Більшість опитаних підтримують дії ЄС, попри те, що усвідомлюють негативні наслідки війни для їхнього повсякденного життя, майже дві третини опитаних вважають, що їхнє життя зміниться через війну в Україні.

Майже половина (46%) стверджують, що на їхній рівень життя негативно вплинула пандемія COVID-19, а потім війна в Україні, яка призвела до різкого зростання цін на енергоносії, сприяючи стрімкому зростанню інфляції на всьому континенті.

У рамках опитування, яке проводилося з 12 жовтня по 7 листопада, було опитано понад 26 000 осіб з усіх країн-членів ЄС.

Нагадаємо, більшість американців також підтримують надання Україні зброї та економічної допомоги.