БЕБ оцінило свій внесок в економічну безпеку України в минулому році в 60,1 млрд грн

Серед основних пріоритетів у цей період був пошук і блокування російських активів.

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) оцінило свій внесок в економічну безпеку країни в 2022 році в 60,1 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

“Основними пріоритетами у діяльності БЕБ в 2022 році в умовах воєнного стану стали пошук і блокування активів російської федерації та підтримка бюджету через упередження розкрадання бюджетних коштів та забезпечення його наповнення”, йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за усіма кримінальними провадженнями накладено арешт на майно орієнтовною вартістю 46,7 млрд грн. Левову частку – 41 млрд грн становлять активи та об’єкти права власності Росії та Білорусі.

Серед них житлова та комерційна нерухомість, банківські рахунки, активи, автівки, міндобрива, аптеки, АЗС, залізничні вагони, товарні знаки, фінансові установи, кошти, земельні ділянки, корисні копалини, виробництва, розважальні заклади тощо. Ці активи та майно вже принесли дохід державі в розмірі 2,2 млрд гривень.

Згідно даних відомства, завдяки діяльності співробітників БЕБ упереджено розкрадання бюджетних коштів у розмірі 7,4 млрд грн (відмовлено у незаконному відшкодуванні ПДВ, скасовано результати публічних закупівель, упереджено економічну шкоду тощо).

Поряд з цим, БЕБ розбудовувало територіальні управління, орган виконував інші функції, визначені Законом України “Про Бюро економічної безпеки України”, співробітники здійснювали аналіз та розслідування кримінальних правопорушень у підакцизній галузі, податковій, бюджетній, митній та інших сферах.

За результатами інформаційно-аналітичної діяльності підготовлено 282 аналітичних продукти та 667 інформаційних документи на 26,3 млрд грн. На їх основі розпочато 114 кримінальних проваджень.

Всього у 2022 році у провадженні детективів БЕБ перебувало 961 кримінальне провадження.

Нагадаємо, нещодавно БЕБ арештувало логістичний центр РФ. Холдинг підозрюється в ухиленні від сплати податків. Вартість активів – близько 700 млн гривень.

Як повідомлялось, на початку січня на Закарпатті детектива БЕБ і депутата сільради піймали на хабарі, керівника облуправління бюро відсторонили від посади. Посадовець прикривав нелегальний збут електронних сигарет і отримував від реалізації "дохід".