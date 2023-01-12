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В Україні зберігається значний дефіцит потужності електроенергії, – Укренерго

До областей доведені ліміти споживання.

В Україні зберігається значний дефіцит потужності електроенергії, – Укренерго
Львів без світла
Фото: Роман Балук

Станом на 11:00 12 січня зберігається значний дефіцит потужності електроенергії, особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання.

Про це Укренерго повідомляє у Telegram.

Згідно з повідомленням, для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 00:00 до 24:00. Вже зранку у дев’яти областях були перевищені ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення.

“Наголошуємо, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, ворогом тимчасово окуповані низка електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС. Ці потужності дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії”, – зазначають в Укренерго.

 

В компанії додають, що виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога. І спільними зусиллями це поступово вдається.

“Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень”, – наголосили в Укренерго.

Нагадаємо, Укренерго на вихідні прогнозує зменшення відключень світла.

 

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