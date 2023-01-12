Нігерія запропонувала Україні створити логістичний хаб для постійних поставок зерна

Нігерія після Сенегалу запропонувала Україні створити логістичний хаб для постійних поставок зерна та продуктів харчування.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, повідомила пресслужба відомства.

Він зустрівся з міністром закордонних справ Джеффрі Онйєамамом і міністром сільського господарства Нігерії Мохаммадом Махмудом Абубакаром.

Зустріч відбулася в рамках візиту делегації Мінагро до країн Африки.

Сторони обговорили можливості співпраці та розширення торговельних відносин між країнами, зокрема, створення логістичного хабу для постійних поставок зерна та продуктів харчування.

“Україна зацікавлена в створенні такого логістичного проекту і готова розглядати деталі”, – підкреслив Микола Сольський.

Нагадаємо, станом на кінець грудня понад 30 країн і міжнародних організацій зробили внески до програми "Зерно з України" (Grain from Ukraine). Зокрема це Велика Британія, США, Канада, Японія, Корея і Катар. Вдалося зібрати близько $190 млн.