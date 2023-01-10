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Компенсацію підприємцям за влаштування переселенців підняли до 6700 грн

До цього рішення сума становила 6500 грн.

Компенсацію підприємцям за влаштування переселенців підняли до 6700 грн
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Сума компенсації роботодавцям за працевлаштування вимушених переселенців зросте до 6700 грн.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, повідомив у Телеграм очільник Кабміну Денис Шмигаль.

До цього сума становила 6500 грн. Допомога надавалася протягом двох місяців за кожного працівника-переселенця, уточнив Шмигаль.

За його даними, минулого року у межах цієї програми виплачено майже 199 млн грн. 

Нагадаємо, що віцепрем’єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала вимушених переселенців, які через війну залишили свої домівки та виїхали у безпечні регіони України, активніше шукати собі роботу.

Також повідомлялось, що українська влада найближчим часом не планує масові перевірки місць проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 

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