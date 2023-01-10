Компенсацію підприємцям за влаштування переселенців підняли до 6700 грн

До цього рішення сума становила 6500 грн.

Сума компенсації роботодавцям за працевлаштування вимушених переселенців зросте до 6700 грн.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, повідомив у Телеграм очільник Кабміну Денис Шмигаль.

До цього сума становила 6500 грн. Допомога надавалася протягом двох місяців за кожного працівника-переселенця, уточнив Шмигаль.

За його даними, минулого року у межах цієї програми виплачено майже 199 млн грн.

Нагадаємо, що віцепрем’єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала вимушених переселенців, які через війну залишили свої домівки та виїхали у безпечні регіони України, активніше шукати собі роботу.

Також повідомлялось, що українська влада найближчим часом не планує масові перевірки місць проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).