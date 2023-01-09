Розраховуємо, що новий пакет санкцій стосуватиметься "Росатома", - Шмигаль

Агресор має бути покараний за атаки на енергетику України.

Україна очікує, що 10-й пакет санкцій ЄС проти РФ міститиме обмеження проти ядерної галузі, зокрема "Росатома".

Про це заявив у Телеграм прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом.

"Активно ведемо роботу з європейськими партнерами над підтримкою за чотирма напрямками: демілітаризація Запорізької АЕС, постачання електрообладнання, можливості імпорту електроенергії з ЄС та санкції проти Росії. Розраховуємо, що 10-й пакет міститиме обмеження проти ядерної галузі, зокрема "Росатома". Агресор має бути покараний за атаки на енергетику України та злочини проти екології", - наголосив глава уряду.

За словами Шмигаля, під час зустрічі сторони також торкнулися питань післявоєнного відновлення України.

"Відбудова має відбуватися на основі принципів зеленого курсу. Україна має значний потенціал у сфері альтернативної енергетики, що допоможе Європі швидше відмовитися від російських викопних ресурсів. Подякував пану Тіммермансу за ініціативу започаткування стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сфері відновлюваних газів. Очікуємо найближчим часом укласти відповідний меморандум", - додав він.

Нагадаємо, що 26 грудня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що влада працює над тим, аби санкції проти "Росатома" стали реальністю.

Раніше фінська компанія “Fennovoima” розірвала контракт з “Росатомом” на будівництво атомної електростанції.