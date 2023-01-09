Чи можливо було уникнути загрози руйнувань енергосистеми України?

Дійсно, певне коло експертів та фахівців з питань енергетики попереджали ще влітку, що ворог може завдати ударів по енергосистемі України. Робились певні прогнози, що росія може завдати ударів при настанні холодів, з метою придушення спротиву українського народу, створення критичних умов для функціонування інфраструктури, виробництва, життєдіяльності громадян України тощо. За прогнозами російських стратегів, відповідні дії мали би зламати волю українського народу, створити передумови до невдоволення громадянського суспільства та тиску на владу, у контексті необхідності йти на переговори з росією. Далі ви знаєте: компроміси, поступки, що фактично означало би поразку України у війні.

Фото: dtek.com

Але, українське суспільство наочно показало свою позицію до спроб окупантів примусити нас до реалізації планів кремлівського режиму. Ракетні обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури згуртували нас ще більше, й не тільки наше суспільство. Весь цивілізований світ засудив терористичні атаки росіян, що відгукнулось міжнародною підтримкою та допомогою у відновленні, я би сказав, відбудуванні нашої енергетичної системи.

Але питання залишається актуальним, чи могли ми уникнути руйнувань енергосистеми України, що ми могли зробити заздалегідь, щоб уникнути руйнувань, пошкоджень електромереж тощо?

На нашу думку, на це запитання немає однозначної відповіді. Але ми з упевненістю можемо сказати, що протистояти ракетним обстрілам та руйнуванням Україна ще не здатна у повному обсязі. Це залежить від постачань відповідного озброєння від наших західних партнерів, які реагують, як правило, тільки після виникнення реальних загроз.

Крім того, навіть за наявності сучасних систем ППО та зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), немає гарантій, що не буде влучань по об’єктах критичної інфраструктури.

Тому вочевидь, що підхід має бути комплексним.

Військова компонента – передбачає отримання сучасних зразків озброєння для відбиття атак дронів-камікадзе та ракетних ударів.

Технічна компонента – наявність резервів приладів, ЗІПів для оперативного відновлювання та ремонту пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури, резервних джерел постачання електроенергії тощо.

Людській потенціал – фахівці, енергетики, які й будуть «воювати» на енергетичному фронті.

Сьогодні ми можемо упевнено говорити, що у нас є втрати, але загалом ми перемагаємо й на енергетичному фронті…

По перше, саме після початку повномасштабного вторгнення росії, Україна від’єдналась від енергосистеми росії та білорусі. Це відбулось у день початку війни. Потім, тривала робота у ізольованому режимі, протягом 21 дня, яка завершилась синхронізацією української енергосистеми із європейською та включенням нас до ENTSO-E.

Довідково: ENTSO-E (англ. European Network of Transmission System Operators for Electricity) — європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 43 оператори у 39 країнах європейського континенту.

Приєднання до європейської мережі ENTSO-E надає нам можливість як отримувати електроенергію від європейських країн, так й постачати свою електроенергію, що, ми переконані, зробить нас у перспективі значним гравцем на ринку електрики в Європі.

Приєднання до ENTSO-E це дійсно значна подія. Для більшості країн, цей шлях займав роки, ми його пройшли набагато швидше.

Для поновлення зруйнованого електроустаткування, що включає сукупність машин, апаратів, трансформаторів, ліній електропередач тощо існують певні запаси відповідних технічних приладів.

Але, через те, шо ресурс відповідних електроустановок, як правило, перевищує десятки років, його просто фізично немає у великій кількості. Відсутні достатні резерви не тільки в Україні, але й у наших партнерів.

Жодна енергетична система не проектувалася і не будувалася з розрахунком витримувати цілеспрямовані ракетні удари та руйнування.

Проте, наші енергетики вже роблять неможливе, знаходять технічні рішення на межі фантастики.

Ми долаємо такі руйнування енергосистеми, які не отримувала жодна країна. Атаки росіян спрямовані на досягнення найбільших руйнувань та пошкоджень енергосистеми. Також слід розуміти, що руйнування нашої енергосистеми відбуваються щодня, а не тільки під час масованих ракетних атак. Влучання дронами, артилерією на прифронтових смугах та в тилу завдають шкоди, яку енергетики намагаються у найкоротший час ліквідувати. І добре впораються з цим завданням.

Чи робить щось держава задля унеможливлення пошкоджень або швидкого ремонту та відновлення енергосистем?

З метою адекватного та швидкого реагування на атаки по енергосистемі, при Міністерстві енергетики України створено т.зв. «Міжнародну енергетичну консультативну раду високого рівня».

Як повідомляється на сайті міністерства, основною метою цієї ради є підтримка України в протистоянні енергетичним викликам, що виникли через повномасштабне вторгнення росії в Україну, у найбільш ефективний і скоординований спосіб.

Перше засідання консультативної ради відбулось ще першого листопада в м. Києві, за участю міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсона.

Активну участь у засіданні прийняли (он-лайн) представники профільних міністерств 19 країн-партнерів, у тому числі США, Канади, Польщі тощо.

Головним питання обговорення були шляхи подолання руйнуванням енергосистеми України внаслідок терористичних атак росії. Це й постачання обладнання необхідного для ремонту, відпрацювання ефективних маршрутів постачання, застосування інноваційних технологій тощо.

Тобто, ті хто вважає, що все тримається на волонтерах, або рухається само по собі, помиляються. Робота дійсно триває, й вона дуже напружена. Й вже є результати, ми їх відчуваємо, коли світло поновлюється, тепло з'являється в наших будівлях.

Хочемо наголосити, що Україна не просто ремонтує пошкоджену енергосистему, а намагається крок за кроком побудувати нову, більш досконалу та ефективну, із застосуванням новітніх технологій, які нам передають наші партнери. Зрозуміло, що з питань безпеки, деталі цього процесу не поширюються в інформаційному просторі.

Нагадаємо, ще у квітні поточного року, за ініціативою Європейського енергетичного співтовариства та міністерства енергетики України було створено Фонд енергетичної підтримки України задля термінового надання екстреної фінансової допомоги та підтримки українському енергетичному сектору з боку країн-партнерів.

За інформацією з відкритих джерел, станом на кінець 2022 року фонд нараховував вже понад 155 млн. Євро. А Німеччина анонсувала надання додаткових 100 млн Євро. Канада – додаткових 115 млн.

За кошти фонду систематично здійснюються закупівлі обладнання та устаткування для енергетичних компаній України, відповідно до їх потреб і згідно списків, які затверджуються Міністерством енергетики України.

Крім того, майже щодня в інформаційному просторі з’являється інформація щодо надання технічної допомоги для енергосистеми України з боку країн-партнерів: з Канади, США, Німеччини. Франції та інших. Долучаються також країни які не входять до Європейського енергетичного співтовариства. Наприклад, лише Об’єднанні Арабські Емірати, анонсували передачу для населення України 2500 побутових генераторів потужністю від 3,5 до 8 кВт. Першу партію генераторів вже направили 24 грудня минулого року. Решту мають направити до кінця січня п.р.

Не залишається без міжнародної підтримки ядерна енергетика.

Зокрема, ЄС анонсував фінансування для відновлення пошкоджених російськими окупантами лабораторій на Чорнобильській атомній електростанції, а також, через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) для підтримки української атомної галузі.

Прикладів можна наводити чимало. Факт полягає в тому, що Україні дійсно допомагають всім світом, робота по взаємодії із країнами-донорами триває безперервно. А наші енергетики щодня виборюють перемогу на енергетичному фронті, спрямовуючи всі зусилля на протистояння російському агресору, який намагається знищити енергетичну інфраструктуру України.