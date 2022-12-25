Майже $1,5 млрд: Шмигаль розповів про міжнародну допомогу Україні в енергосфері

Україна має заявленої допомоги для енергетичної сфери від міжнародних партнерів на суму майже 1,5 млрд дол.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці.

"Цього року на підтримку бюджету нам вдалося мобілізувати вже більше 30 млрд доларів від наших союзників. На наступний рік країни G7 мобілізують фінансову допомогу Україні на рівні до 32 млрд доларів. Це 85% від дефіциту бюджету, який ми матимемо у 2023 році. Продовжимо також співпрацю зі Світовим банком, іншими країнами-партнерами й очікуємо на нову велику фінансову програму з МВФ", - написав Шмигаль.

За 11 місяців цього року уряд виділив 245 млрд грн на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і техніки. Наступного року бюджет на такі закупівлі збільшено до 300 млрд грн.

"Допомога енергосектору від партнерів набирає оберти. Маємо заявленої підтримки на майже 1,5 млрд доларів. Щодня приїжджає додаткове обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури. Вже прибуло більше 200 вантажів із енергетичним обладнанням. Вистоїмо. Також держава виділить малим і середнім підприємцям 150 млн грн на інвестиційні проєкти у сфері енергозбереження та енергозабезпечення", - додав очільник уряду.

Також в межах програми доступних кредитів "5-7-9" підприємці можуть придбати за ставкою від 0% генератори для виробництва електроенергії, сонячні панелі, електронакопичувачі, акумулятори, вітрові генератори.

Нагадаємо, що за даними уряду в Україну доставили пів мільйона генераторів.

Харківська область отримала 19 потужних генераторів від американського бізнесмена і філантропа Говарда Баффета.

USAID надало Україні енергообладнання на 100 тисяч доларів.