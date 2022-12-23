​В Україну доставили понад 200 вантажів із енергообладнанням і пів мільйона генераторів, - Шмигаль

В Україну прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, щодні у Європі та світі "з’являються нові ініціативи на підтримку України й українців".

"Вже прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням. Євросоюз пообіцяв мобілізувати для нас 900 генераторів. Дякуємо та цінуємо цей жест солідарності", - сказав Шмигаль.

Він додав, що бізнес і громадяни завезли пів мільйона малопотужних генераторів. А партнери додатково надають великі генераторні установки, які можуть живити важливі об’єкти, як-от медичні заклади чи насосні станції водоканалів.

Нагадаємо, напередодні Харківська область отримала 19 потужних генераторів від американського бізнесмена і філантропа Говарда Баффета.

USAID надало Україні енергообладнання на 100 тисяч доларів.