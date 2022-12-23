Україна отримає від Світового банку 610 млн доларів

Кошти будуть витрачені на виплати допомоги окремим категоріям соціально вразливих сімей і зарплату бюджетникам.

Україна отримає 610 млн доларів фінансування від проєкту Світового банку PEACE.

Про це повідомив у Telegram голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

“Початкове фінансування передбачало кредит МБРР на 100 млн євро, гарантований Урядом Іспанії, та 10 млн доларів гранту, виділеного Глобальним фондом фінансування для жінок, дітей та підлітків (GFF). Натомість Світовий банк ухвалив рішення про виділення додаткових 500 млн доларів, підкріплених гарантією Великої Британії, які підуть на фінансування українських державних установ у рамках проекту “Державні витрати на зміцнення адміністративного персоналу” (PEACE)”, – розповів він.

Гетманцев зазначив, що кошти будуть спрямовані на покриття витрат, пов’язаних з виплатою допомоги на дітей та окремим категоріям соціально вразливих сімей, на виплату заробітної плати бюджетникам, оплату вартості комунальних послуг.

У рамках проекту PEACE допомогою скористалися вже 12 млн українців.

Усього з початку війни Світовий банк мобілізував для України 18 млрд доларів США у якості надзвичайного фінансування, з яких освоєно вже близько 15 млрд доларів.

Нагадаємо, Світовий банк переоцінить потреби України у відновленні від війни на початку весни.