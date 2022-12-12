Світовий банк переоцінить потреби України у відновленні від війни на початку весни

Нова оцінка потреб у відновлення України від наслідків війни буде проведена Світовим банком на початку весни 2023 року. Про це віцепрезидентка Банку Анна Бʼєрде заявила в інтервʼю Укрінформ.

Вона нагадала, що в вересні Світовий банк спільно з Кабінетом міністрів України та Європейською комісією опублікували результати Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA), яка стосувалася впливу війни на соціальний, виробничий та інфраструктурний сектори та охоплювала потреби в житловому секторі, секторах освіти, охорони здоров'я, торгівлі та промисловості.

"Згідно з цією оцінкою, потреби України на відновлення складали в цілому 350 мільярдів доларів США", – зазначила вона.

Однак триваюча війна і нещодавні ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру значно збільшили ці цифри.

Нагадаємо, оцінка в $350 млрд для відновлення від наслідків війни була актуальної станом на початок вересня. Тоді росіяни ще не завдавали масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.