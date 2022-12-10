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Білорусь дозволить транзит українського зерна для подальшого експорту з литовських портів, - Reuters

Заступник міністра закордонних справ Білорусі повторив прохання свого уряду мати можливість експортувати власні добрива, які в даний час підпадають під санкції.

Білорусь дозволить транзит українського зерна для подальшого експорту з литовських портів, - Reuters
Стіна на кордоні з Білоруссю
Фото: Офіс президента

У п’ятницю Білорусь повідомила ООН, що без попередніх умов дозволить транзит українського зерна через свою територію для подальшого експорту з литовських портів.

Про це повідомило Reuters із посиланням на речника ООН Стефана Дюжарріка.

"Заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич зустрівся в п'ятницю в Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, щоб повідомити йому, що немає ніяких передумов для транзиту українського зерна", - наводить його слова агентство.

Натомість, згідно із заявою Дюжарріка, Амбразевич також повторив прохання свого уряду мати можливість експортувати власні добрива, які в даний час підпадають під санкції.

Нагадаємо, ще у вересні Генсек ООН зазначив, що ведуться переговори про можливість експорту аміаку з РФ через Чорне море в межах зернової ініціативи, а наприкінці листопада представники України і РФ провели перемовини в ОАЕ щодо відновлення експорту російського аміаку.

Разом з тим, на полігонах республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника.

Крім того, білоруси направляють біженців для визначення вразливих ділянок українського кордону. Аналогічну тактику ворог застосовує на кордоні з Латвією.

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