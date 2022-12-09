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Касаційний суд Франції підтвердив: РФ винна Ощадбанку 1,5 млрд доларів

Держбанк отримав остаточну судову перемогу у справі проти країни-агресора.

Касаційний суд Франції підтвердив: РФ винна Ощадбанку 1,5 млрд доларів
Фото: з відкритих джерел

З Російської Федерації буде стягнуто понад 1,5 млрд доларів на користь українського держбанку. Таке рішення ухвалив Касаційний суд Франції.

Про це повідомляє у Telegram Мінреінтеграції.

“Касаційний суд Франції залишив у силі рішення Арбітражного суду в Парижі, згідно з яким Російська Федерація зобов’язана компенсувати збитки Ощадбанку, завдані в результаті анексії українського Криму. Таким чином, держбанк отримав остаточну судову перемогу у справі проти країни-агресора”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сума, яка підлягає до сплати відповідно до рішення арбітражу, враховуючи відсотки, становить 1,5 млрд доларів.

 

“Це перша перемога державної компанії проти Російської Федерації щодо збитків, завданих внаслідок тимчасової окупації українських територій”, – зазначили в Мінреінтеграції.

У міністерстві додали, що таке рішення міжнародної інстанції започатковує судову практику стягнення з агресора компенсації на користь інших постраждалих українських компаній.

Нагадаємо, 7 грудня Верховний суд Франції підтвердив рішення Міжнародного арбітражу про стягнення з РФ на користь Ощадбанку 1,1 млрд доларів плюс відсотки за захоплення активів в окупованому Криму.

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