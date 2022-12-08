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Прикордонники Чернівців виявили місця зберігання сигарет на 2,5 млн грн, - МВС

Вилучено 116 ящиків з тютюновою продукцією відомих виробників.

Прикордонники Чернівців виявили місця зберігання сигарет на 2,5 млн грн, - МВС
Контрабанда сигарет (ілюстративне фото)
Фото: Держприкордонслужба

Місця накопичення та зберігання зі 116 ящиками тютюнових виробів виявили прикордонники неподалік кордону з Румунією в Чернівецькій області.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"В результаті проведених заходів вилучено 116 ящиків з тютюновою продукцією відомих виробників. Усі сигарети були без марок акцизного податку України", - йдеться у повідомленні.

Даний факт внесено до ЄРДР за ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України.

За попередньою оцінкою, вартість вилучених 58 тисяч пачок контрафактних тютюнових виробів складає понад 2,5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у вересні БЕБ передало до ЗСУ понад 2 млн пачок цигарок. Вилучені тютюнові вироби не призначені для реалізації на території України, проте є придатними для споживання.

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