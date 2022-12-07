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Ще чотири судна вийшли з портів Великої Одеси із вантажем агропродукції

Під завантаження по “зерновому коридору” рухаються ще три судна.

Ще чотири судна вийшли з портів Великої Одеси із вантажем агропродукції
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

З портів Великої Одеси вийшли ще 4 судна із 149,3 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи. Серед них  - балкер SUGAR, котрий перевозить 37,5 тис. тонн олії для Індії. 

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

“Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 20 суден. На них завантажують 613,2 тис. тонн української агропродукції”, - розповіли уу пресслужбі.  

Крім того, по “зерновому коридору” рухаються три судна під завантаження 162,4 тис. тонн агропродукції.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 529 суден, які експортували 13,2 млн тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна відвантажила 32,2 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки.

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