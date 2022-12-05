Від початку вторгнення РФ Україна експортувала 32,2 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна відвантажила 32,2 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Першу позицію по поставках займає кукурудза із 12,3 млн тонн, другу – пшениця із майже 7 млн тонн, третю розділили олія та ріпак – кожної відвантажено по 2,8 млн тонн. У листопаді загальний об’єм поставок агропродукції становить 5,9 млн тонн, це на 1 млн тонн менше, аніж у жовтні та у вересні", - зазначили у відомстві.

Крім цього, зменшилися показники експорту пшениці та кукурудзи. Натомість дещо збільшилися обсяги відправлення соняшникової олії: до 466 тис. тонн за листопад проти 433 тис. тонн у жовтні.

"Також на 80 тис. тонн за останній місяць осені зросли поставки насіння соняшника, вони становлять 377 тис. тонн. Тенденція до зростання спостерігається й у вивезенні соєвих бобів, їх поїхало на 155 тис. тонн більше, а ніж у жовтні, йдеться про 385 тис. тонн", - йдеться в повідомленні

Скоротилися обсяги постачання ріпаку (у листопаді 412 тис. тонн, у жовтні - на 365 тис. тонн більше), ячменю (на майже 100 тис. тонн менше у листопаді), шротів (у листопаді відправлено на 112 тис. тонн менше, ніж у жовтні – 344 тис. тонн), соєвої олії (16 тис тонн за минулий місяць).

Серед культур, які найбільше експортує Україна:

кукурудза (12,3 млн тонн або 38,2 від обсягу постачань);

пшениця (7,0 млн тонн - 21,8%);

ріпак (2,8 млн тонн - 8,6%);

соняшникова олія (2,8 млн тонн - 8,6%);

насіння соняшника (2,4 млн тонн - 7,4%);

шроти (1,9 млн тонн - 5,8%);

ячмінь (1,5 млн тонн - 4,7%);

соєві боби (1,3 млн тонн - 4,2%),

соєва олія (168 тис. тонн - 0,5%).

Нагадаємо, напередодні до Ефіопії відправили друге судно зі 30 тисячами тонн пшениці з України.

Днями наша держава відправила пшеницю для Алжиру, який потерпає від продовольчої кризи.