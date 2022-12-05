Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
Морозна погода сприяє просуванню ЗСУ, - Гайдай
Морозна погода сприяє просуванню ЗСУ, - Гайдай
Росіяни використали на сході заборонену хімічну зброю
Росіяни використали на сході заборонену хімічну зброю
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
Експрацівника МВС підозрюють у спробі передати Росії дані про співробітників СБУ, ГУР та Азову
Експрацівника МВС підозрюють у спробі передати Росії дані про співробітників СБУ, ГУР та Азову
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
ГоловнаЕкономікаДержава

Від початку вторгнення РФ Україна експортувала 32,2 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки

На першому місці - кукурудза.

Від початку вторгнення РФ Україна експортувала 32,2 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки
Фото: EPA/UPG

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна відвантажила 32,2 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Першу позицію по поставках займає кукурудза із 12,3 млн тонн, другу – пшениця із майже 7 млн тонн, третю розділили олія та ріпак – кожної відвантажено по 2,8 млн тонн. У листопаді загальний об’єм поставок агропродукції становить 5,9 млн тонн, це на 1 млн тонн менше, аніж у жовтні та у вересні", - зазначили у відомстві.

Крім цього, зменшилися показники експорту пшениці та кукурудзи. Натомість дещо збільшилися обсяги відправлення соняшникової олії: до 466 тис. тонн за листопад проти 433 тис. тонн у жовтні. 

"Також на 80 тис. тонн за останній місяць осені зросли поставки насіння соняшника, вони становлять 377 тис. тонн. Тенденція до зростання спостерігається й у вивезенні соєвих бобів, їх поїхало на 155 тис. тонн більше, а ніж у жовтні, йдеться про 385 тис. тонн", - йдеться в повідомленні

Скоротилися обсяги постачання ріпаку (у листопаді 412 тис. тонн, у жовтні - на 365 тис. тонн більше), ячменю (на майже 100 тис. тонн менше у листопаді), шротів (у листопаді відправлено на 112 тис. тонн менше, ніж у жовтні – 344 тис. тонн), соєвої олії (16 тис тонн за минулий місяць).

Серед культур, які найбільше експортує Україна:

  • кукурудза (12,3 млн тонн або 38,2 від обсягу постачань); 
  • пшениця (7,0 млн тонн - 21,8%); 
  • ріпак (2,8 млн тонн - 8,6%); 
  • соняшникова олія (2,8 млн тонн - 8,6%); 
  • насіння соняшника (2,4 млн тонн - 7,4%); 
  • шроти (1,9 млн тонн - 5,8%); 
  • ячмінь (1,5 млн тонн - 4,7%); 
  • соєві боби (1,3 млн тонн - 4,2%), 
  • соєва олія (168 тис. тонн - 0,5%).

Нагадаємо, напередодні до Ефіопії відправили друге судно зі 30 тисячами тонн пшениці з України.

Днями наша держава відправила пшеницю для Алжиру, який потерпає від продовольчої кризи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також