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єЧерга на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" запрацює з 12 грудня

Перевізники зможуть ефективно планувати рейс.

єЧерга на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" запрацює з 12 грудня
Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon

Із 12 грудня на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що на кордоні України та Польщі, запрацює єЧерга.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Для цього ініціювали створення безкоштовної інформаційно-комунікаційної системи. Вона дозволяє зменшити час простою вантажівок на кордоні. 

"Ключова задача системи розрахувати орієнтовний час перетину кордону. Зважаючи на прогнозовану дату та час прибуття на міжнародний автомобільний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" перевізник може ефективно планувати рейс", - розповіли в міністерстві.

Нині "Ягодин-Дорогуськ" вважають одним з найбільш завантажених пунктів. До прикладу, станом на 9.00 5 грудня черга вантажівок на виїзд з України становила 710 транспортних засобів (12 км).

Нагадаємо, влітку режим роботи пункту "Ягодин-Дорогуськ" змінили - тоді почали оформляти лише вантажний транспорт. Легкові автомобілі та транспортні засоби з повною масою до 7,5 тонн перенаправили на інші пункти пропуску. 

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